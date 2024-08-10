Yozgat Valiliği, doğa ve çevre temizliği konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde:

Valilikten yapılan açıklamada, piknik alanlarının temiz tutulması gerektiği vurgulanarak, vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları istendi.

Açıklamada, “Lütfen ziyaret ettiğimiz piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Piknik yaparken, lütfen çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz” denildi.

Yozgat Valiliği, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için herkesin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlardan, piknik yaparken çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmaları, temizlik ve çevre koruma bilincini her zaman canlı tutmaları istendi.