Yozgat Valiliği, düğünlerde silah atılmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Yozgat Valiliğince düğünlerde silahla havaya ateş açılması sonucu meydana gelebilecek olayları önlemek amacıyla uyarıda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Sevincin, coşkunun paylaşıldığı düğün, nişan, asker uğurlama, maç ve benzeri etkinliklerde havaya sıkılan her kurşunun mutlaka geri dönüşü olacağını, yorgun mermi olarak tabir edilen her merminin henüz hayatının baharında olan yavrularımıza, birlikte yaşadığımız komşularımıza zarar vereceğini, hayatlarını söndürüp başka insanların hüznüne sebep olabileceğini unutmayalım. Maalesef bu konuda yapılan tüm uyarılara rağmen Yerköy ilçemizde düğünde havaya rastgele silahla ateş açan 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmış olup silahlara el konulmuştur. Meskun mahallerde ateşli silah kullanımı sonucunda adli soruşturma ve cezalarla karşı karşıya kalacağımızı unutmayalım. Silahla bir anlık eğlence, ömür boyu pişmanlık olmasın! Lütfen en mutlu anlarımız olan düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde silah kullanmayalım.”

Yapılan açıklamanın devamında, “Düğün sezonunda bazı vatandaşlar düğünden gerek kurusıkı tabanca ile gerekse de gerçek tabanca ile havaya bilinçli-bilinçsiz ateş etmektedir. Havaya ateş edilen bu silahlardan çıkan mermiler kimi zaman düğünde bulunan kişileri yaralamakta olduğu gibi kimi zamanda bir kişinin hayatına mal oluyor” ifadelerine yer verildi.