Yozgat Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmaları paylaştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; Yozgat genelinde 621 olayda 413 şüpheli şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 01-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; 45 bin 894 şahıs ve 19 bin 083 araç sorgulanmış, 165 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 196 şahıs yakalanmıştır. Asayiş suçlarından 27 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Narkotik suçları ile mücadele kapsamında; TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak ve 2 bin 313 yasadışı ekim suçundan 3, gerçekleştirilen operasyonlarda; Metamfetamin uyuşturucu maddesi, kök kenevir bitkisi, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 2863 SKM suçu kapsamında 2 şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda; 5 adet kaçak cep telefon, 1 adet heykel, 2 adet obje, 12 adet sikke. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; 8 olaya müdahale edilmiş olup, 3 Suriye uyruklu yabancı şahıs yasadışı bulunmadan işlem yapılmış olup Kilis Geçici Barınma Merkezine, 8 Afganistan ve 1 Kırgızistan uyruklu şahıs Gaziantep ve Kayseri Geri Gönderme merkezine teslim edilmiştir. 61 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 11 ikamet kontrol edilmiştir. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.