Valilik tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın acil durumlarda en hızlı şekilde güvenlik birimlerine ulaşmayı sağladığı vurgulandı.

KADES uygulaması, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz ve benzeri kötü eylemleri engellemek amacıyla geliştirildi. Kullanıcılar, uygulamayı Google Play Store veya Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirip, tek bir tuşla acil yardım çağrısı yapabiliyor.

Yozgat Valiliği’nin açıklamasında, “KADES, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına sunulmuş, acil durumlarda ilk akla gelecek resmi acil müdahale uygulamasıdır” ifadeleri yer aldı.

Valilik, vatandaşları uygulamayı indirerek hem kendi güvenlikleri hem de çevrelerindeki kadın ve çocukların güvenliği için duyarlı olmaya davet etti.

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor.

Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek, kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek Butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evet ise telefonunuza ihbarın başarı ile alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir.

Görevli personel bulunduğunu konuma en yakın ekibi süratle sevk ederek, güvenliğinizin sağlanması için size yardımcı olacaktır. En yakın ekip olaya müdahale ederek tarafları polis merkezi amirliğine sevk ederek veya jandarma karakoluna intikal ettirecek, sonrasında gerekli iş ve işlemlere başlanacaktır. Sistem tamamen acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığı için asılsız ihbarlarda bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı jandarma ve emniyet görevlilerince koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra mağdur ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ ne (ŞÖNİM) yönlendirilir.