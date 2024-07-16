Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden vatandaşlara koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

Valilik tarafından vatandaşlara, koruyucu ailelik hakkında bilgilendirme yapıldı.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

KORUYUCU AİLE HİZMETİNDE AMAÇ NEDİR?

Koruyucu aile hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

GÖNÜLLÜ AİLE VE KORUYUCU AİLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla, gönüllü aile olarak; kendi ilgi, yetenek ve eğitimlerin doğrultusunda katkı vermek amacıyla, etkinlik ve çalışmalar yapılabilir. Ayrıca istenilen doğrultuda ve uygun görülmesi halinde çocukları resmî tatil ve özel günlerde yatılı olarak evlerde misafir edebilir.

Yozgat Valiliğince, koruyucu aile müessesinin tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla otobüs duraklarına ve billboardlara koruyucu aile olma şartları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme posterleri yapıştırıldı.

Koruyucu aile hakkında bilgi almak ve bu önemli hizmet modeline katkı sağlamak isteyen vatandaşlar Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile temas kurabilirken bu önemli hizmet modeli için tanıtım çalışmaları her zeminde devam etmektedir.