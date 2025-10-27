Valilik yaptığı paylaşımda, “Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın” dedi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Trafik kazalarının büyük bir kısmı aşırı hızdan kaynaklanıyor. Hız, araç sürücülerinin direksiyon kontrolünü olumsuz etkiliyor. Ani duruş veya manevra imkânları azalıyor. Aşırı süratle yapılan kazaların ciddiyeti de artıyor. Çarpışmalar daha fazla kuvvetle gerçekleştiği için bilanço ağırlaşıyor. Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın. Bana bir şey olmaz demeden önce iki kere düşünün” ifadelerine yer verildi.

Trafiğin doğru akışı ve kişilerin güvenliği açısından trafik kuralları önem taşır. Trafik kuralları uyulması zorunlu olan kurallardır. Trafik kuralları yazılı olarak belirlenmiştir. Bu kurallara uyulduğu takdirde olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olacaktır. Trafik kurallarından bazıları şunlardır; Araç kullanırken telefon ile konuşulmaz. Emniyet kemeri takılması zorunludur. Hız limitlerine uyulması gerekir. Hatalı sollama yapmamaya özen gösterilmelidir. Alkollü araç kullanılması yasaktır. Sağa dönüşlerde yayaya yol verilmelidir. Gereksiz yere korna çalınmamalıdır. Diğer araçlarla aranıza güvenli takip mesafesi konmalıdır. Tek yön olan yerlere girilmemesi gerekir. Yaya geçitlerinde ve genelde yollarda öncelik yayanındır. Ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır. Trafiğe çıkan araçların tüm işlemleri yapılmış olmalıdır. Araçlar kırmızı ışıkta geçemezler. Trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir.

Trafik kurallarına uyulmaması durumunda, her cezaya göre farklı bir ödeme oranı vardır. Ayrıca ehliyetten ceza puanı düşer. Belli bir yerden sonrada kişinin ehliyetine el konulur.

Yayalarında uyması gereken kurallarda vardır. Bu kuralara uyulursa trafikte bir düzen sağlanır. Yayaların uyması gereken kurallar ise şunlardır; Yayalar karşıya geçerken yolu kontrol etmelidir. Yaya geçitlerinden karşıya geçilmelidir. Kaldırım olmaması durumunda ise yolun solundan yürünmelidir. Yayalar için yeşil yandığında karşıya geçilmelidir. Trafik levhalarını bilmek ve bunlara uymak yayalarında görevdir. Karşıdan karşıya geçerken yolda ağır hareket edilmemelidir. Duran araçların önünden veya arkasında geçmek tehlikelidir. Toplu taşımadan indikten sonra, aracın önünden fırlamamak gerekir. Toplu taşıma araçlarına binerken dikkatli olunmalıdır.

Karayolu üzerindeki gerçek hız ortalamasının azaltılmasının gözle görülür olumlu sonuçları vardır. Tüm dünyada, özellikle yüksek gelir grubundaki ülkelerde yapılmış pek çok araştırma hız ve kaza riski arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir. Araştırmalar tutarlı olarak kaza, yaralanma ve ölüm oranlarının hız arttıkça yükseldiğini, azaldıkça düştüğünü göstermektedir.

Kuramsal tahmin: Bu konuyla ilgili çalışmalardan biri olan Kuvvet Modeli (Power model) kullanılarak, ortalama hızda meydana gelen değişime bağlı kazalar ve kazanın ciddiyeti tahmin edilebilmektedir. Bunlar aşağıdaki grafik ve tabloda özetlenmiştir. Grafiğin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ortalama hızın yüzde 5 artması, yaklaşık olarak tüm yaralanmalı kazalarda yüzde 10, ölümlü kazalarda ise yüzde 20 düzeyinde artışa yol açmaktadır.