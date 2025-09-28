Yozgat Valiliği, son günlerde sosyal medya platformları üzerinden yayılan sahte mesajlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle “Şikayet var” başlığı ile gönderilen içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ve bu tür mesajların kötü niyetli kişiler tarafından vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların güvenliklerini tehdit eden bu tür sahte mesajlara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde sosyal medya aracılığıyla yayılan ve ‘Şikayet var’ başlığını taşıyan mesajlar tamamen asılsızdır. Vatandaşlarımızın, bu içeriklerde yer alan şüpheli bağlantılara tıklamaması, kişisel verilerini ve parola bilgilerini kesinlikle kimseyle paylaşmaması büyük önem arz etmektedir.”

Valilik, söz konusu mesajların dolandırıcılık girişimi niteliğinde olduğunu hatırlatarak, vatandaşların bilinçli hareket etmesinin kişisel bilgi güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Yetkililer ayrıca, şüpheli mesaj ya da bağlantılarla karşılaşan kişilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamak için en kısa sürede ilgili kurumlarla iletişime geçmeleri ve durumu emniyet birimlerine bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Yozgat Valiliği, toplumun her kesimini etkileyebilecek bu tür dijital tehditlere karşı vatandaşların tedbirli davranmasını isterken, kamu kurumlarının resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının güvenilir bilgi kaynağı olduğunun da altını çizdi.