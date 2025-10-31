Valilik, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, sürücülerin ve yolcuların sağ salim sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Denetimler Aralıksız Sürüyor

Yozgat genelinde görev yapan trafik ekipleri, şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, sürücülere özellikle emniyet kemerlerini takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız sınırlarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız ceza yazmak değil, gideceğiniz yere sağ salim ulaşmanızı sağlamak” ifadelerine yer verildi.

Yolun Sonu Sevdikleriniz Olsun

Valilik, trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını vurgulayarak tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Açıklamada, “Emniyet kemeriniz takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Yolun sonu sevdikleriniz olsun” sözleriyle sürücülere önemli bir hatırlatma yapıldı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli Hemşehrilerimiz, ilimizde meydana gelen trafik kazalarında vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor, ocaklara ateş düşüyor. Trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. Meydana gelen kazaların büyük bir kısmının, tek taraflı, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanma ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.”

Valilik, kazaların büyük bir bölümünün “insan kaynaklı” olduğuna vurgu yaparak, sürücülerin trafik kurallarına uyması halinde can kayıplarının büyük ölçüde önlenebileceğini ifade etti.

Valilik, “Hepimizin ortak amacı, sevdiklerimize güvenle ulaşmak, yollarımızı huzurla kullanmaktır. Bu noktada ceza uygulamaları bir amaç değil, sadece bir araçtır. Asıl amacımız; insan hayatını korumak, trafikte farkındalık oluşturmak ve can kayıplarını sıfıra indirmektir” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valiliği, il genelinde trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Açıklamada, şehir merkezi, ilçe yolları ve kırsal güzergâhlarda radar, alkol, emniyet kemeri ve hız denetimlerinin yoğunlaştırıldığı vurgulandı.

Valilik, “Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerimiz, ilimiz genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin amacı vatandaşımıza ceza yazmak değil, olası can kayıplarını önlemek ve trafikte daha güvenli bir ortam oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

Valilik, denetimlerin sadece sürücülere değil, toplumsal farkındalığa da katkı sunduğunu belirterek, tüm vatandaşların trafik kurallarına uyması halinde şehirdeki kazaların ciddi oranda azalacağına dikkat çekti.

“Hepimizin Sorumluluğu”

Açıklamanın sonunda, Yozgat Valiliği tüm vatandaşlara ortak bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Unutmayın, trafikte hepimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım, hem kendi canımızı hem de başkalarının hayatını koruyalım. Trafik kurallarına riayet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, görevli ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar dileriz. Hedefimiz, kazasız ve huzurlu bir Yozgat’tır.”

Yozgat Valiliği, trafik kazalarının önüne geçilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, “Bir can bile bizim için değerlidir” mesajını paylaştı.

Valilik, vatandaşlardan sadece sürücü olarak değil, yaya olarak da trafik kurallarına uymalarını istedi.

Valilik, “Trafik güvenliği, yalnızca direksiyon başında olanların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlikte dikkat edersek, birlikte yaşatırız” dedi.