Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği bu alanların güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerini arttıracağı belirtildi.

Açıklamada, “İlimizdeki park, bahçe ve mesire alanları, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur ve güven içinde vakit geçirdikleri değerli mekanlardır. Yozgat'ımızda, huzur ve güven ortamını sürdürmek adına, emniyet güçlerimiz tarafından park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven uygulamaları daha da sıklaştırılacaktır. Amacımız, Yozgat'ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmektir. Güvenlik güçleri arkadaşlarımıza yardımcı olunması, kentimizde huzur ve güvenin tesisi için bizlere katkı sunacaktır” ifadelerine yer verildi.