Yozgat Valiliği, abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesle müzik dinlemenin şehir genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilediğini belirterek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Valilik açıklamasında, “Yaptığımız tüm uyarılara rağmen, emniyet güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hâlâ bazı vatandaşlarımızın abartı egzoz kullanarak veya yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız ettiği görülmektedir. Okullar açıldı, yavrularımızın derslerinin olduğunu ve dinlenmeleri gerektiğini unutmayalım.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçlarda yapılan abartı egzoz değişikliklerinin hem sağlık hem de toplum güvenliği açısından zararlı olduğu vurgulandı. Yüksek sesle müzik dinlemenin de özellikle gece saatlerinde vatandaşları rahatsız ettiği belirtilerek, bu tür davranışların yasal olarak cezai işlem gerektirdiği hatırlatıldı.

Valilik, emniyet birimlerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti ve vatandaşlardan toplumsal yaşamı koruma adına duyarlı olmalarını istedi. Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi rahatsızlık veren durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, “Unutmayalım ki huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız.” denildi.