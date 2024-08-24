Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden yatırım yapacak girişimcileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe vereceği IPARD III Programı 4. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirdi.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinde IPARD III Programı Dördüncü Çağrı ilanı yayımlandığını duyurdu.

DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 23 Ağustos 2024 tarihinde Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Yararlanıcılara çevre dostu uygulamaları karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş uygulamalar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEK BÜTÇESİ

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “M4-Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım TedbiriToprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Sektörü” kapsamında başvurular kabul edilecektir.

BAŞVURU YAPILACAK YER

Başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla pilot bölge olarak seçilen Ankara ili Beypazarı ilçesinde başvurular yapılacak ve tedbir uygulanacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 02 Eylül 2024 tarihi saat 09.00’dan itibaren tedbirin uygulanacağı Beypazarı İlçesi TKDK Ofisinde kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28 Şubat 2025, saat 18.00’dır. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

UYGULAMA SÜRESİ

Başvurular, tedbirin uygulama süresi olan 5 (beş) yıl boyunca her yıl güncellenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2021-2027 IPARD Programının güncel hali, Bakanlık (www.tarim.gov.tr) ve kurum internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi, kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde kurum tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.