Valilik, gereksiz aramaların acil yardıma ihtiyacı olan kişilerin hattı kullanmasını engellediğine dikkat çekti.

Valilikten Sosyal Medya Üzerinden Uyarı

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 112 acil hattının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “112 acil hattını lütfen gereksiz meşgul etmeyin. Yapılan her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir. 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeniz halinde acil yardıma ihtiyacı olan birinin 112’ye ulaşmasını engellediğimizi unutmayalım” ifadelerine yer verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin Görevleri

Valilik açıklamasında, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün görevleri de detaylı şekilde paylaşıldı. Buna göre merkez:

İl genelindeki tüm acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak,

Acil çağrıları ilgili kurumlara yönlendirmek,

Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve projeler hazırlamak,

Yazılım değişikliklerini ilgili birimlere teklif etmek,

Komuta ve kontrol merkezleri ile iletişim sağlamak,

Mobil merkezleri kurmak ve işletmek,

Tatbikatlar planlamak ve uygulamak,

Çağrı merkezi altyapısını kurmak ve işletmek,

Kamuoyunu bilgilendirmek,

Asılsız ihbarlarla meşgul edenleri tespit etmek ve gerekli işlemleri yürütmek,

Valilik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumlu.

Vatandaşlardan Dikkat ve İşbirliği Bekleniyor

Valilik, vatandaşlardan 112 hattını yalnızca gerçek acil durumlarda aramalarını ve gereksiz ihbarlardan kaçınmalarını istedi. Yetkililer, hattın doğru kullanımı sayesinde hayat kurtarıcı hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebileceğini belirtti.