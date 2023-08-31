Yozgat yöresine ait geleneksel bir lezzet olan “Helle Çorbası”, yeşil mercimeğin doyuruculuğu ve kırmızı pul biberin mükemmel uyumu ile ön plana çıkıyor.

“Helle Çorbası”, yoğun bir lezzete sahip ve özellikle soğuk günlerde tercih edilen geleneksel bir Yozgat çorbasıdır. Yeşil mercimek ve kırmızı pul biberin aromatik uyumu bu çorbanın öne çıkan özelliklerindendir. İşte “Helle Çorbası” tarifi:

“Helle Çorbası” 4-6 kişilik bir tarif olup, sadece 10 dakika hazırlık ve 40 dakika pişirme süresi gerektirir. İşte bu lezzetli çorbanın yapımı için gereken malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un (kavrulmuş un varsa)

Sıvı yağ

Tuz

Kıyma (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

İlk adım olarak, mercimekleri bir tencerede haşlayın.

Ayrı bir tencereye sıvı yağ ekleyin ve ince kıyılmış soğanları soteleyin. Eğer tercih ederseniz kıymayı da ekleyerek kavurmaya devam edebilirsiniz.

Sotelediğiniz soğanların üzerine kaynar suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tuzunu ilave edin.

Eğer elinizde kavrulmuş un varsa, suyla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın ve kaynayan suya ekleyin. Kavrulmuş ununuz yoksa tencerenin dibine yağ ekleyerek kokusu geçene kadar kavurabilirsiniz.

Çorba kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın. “Helle Çorbası” sağlıklı ve lezzetli bir seçenek... Afiyet olsun!

Bu basit ve lezzetli “Helle Çorbası” tarifiyle, sağlıklı bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz. Melike Aslı Arslan