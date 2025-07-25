Özel araçla yapılan yolculuk, ortalama 2 saat 15 dakika sürüyor. Yol boyunca trafik yoğunluğu genellikle düşük olup, güzergâhlar da ulaşım açısından elverişli durumda.

Yol Güzergahı

Sürücüler genellikle Yozgat – Şefaatli – Avanos – Ürgüp veya Yozgat – Sarıkaya – Boğazlıyan – Ürgüp güzergâhını tercih ediyor. Her iki rota da benzer sürelerde ulaşım sağlarken, manzaralı yol seçenekleri de Kapadokya yolculuğunu keyifli hale getiriyor.

Kapadokya’nın peribacaları, yer altı şehirleri ve doğal güzelliklerini görmek isteyen Yozgatlı vatandaşlar için Ürgüp, hafta sonu kaçamaklarının ve günübirlik turların gözde adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Toplu taşıma tercih edenler için doğrudan sefer sayısı sınırlı olsa da, Nevşehir veya Kayseri üzerinden aktarmalı olarak Ürgüp’e ulaşmak mümkün.