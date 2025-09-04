Yozgat Üniversiteler Akademisi (ÜniAK), yeni yürütme kurulu üyelerini belirleyerek yeni döneme hazır olduğunu duyurdu.
Yozgat ÜniAK’tan yapılan açıklamada, gençlerin kampüs hayatında aktif rol almaya devam edeceği vurgulanarak, “Yeni yürütme kurulu üyelerimiz hayırlı olsun. Gençliğimizle kampüslere yön vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Yeni dönemde görev alacak Yozgat ÜniAK yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:
İremnur Akkaya – Yozgat İl ÜniAK Başkanı
Beraat Gazi Yaşar – Teşkilat Başkanı
Lütfü Yozgat – İl Sekreteri
Tevfik Taha Caner – Medya ve İletişim Başkanı
Yusuf Ceyhan – Öğrenci İşleri Başkanı
Merve Gezginci – Eğitim ve AR-GE Başkanı
Ayça Topbaş – Uluslararası Öğrenciler Başkanı
Rabia Vural – Hanım Yurtlar Başkanı
Abdullah Çiftçi – Erkek Yurtlar Başkanı
Buğra Güneşer – Öğrenci Toplulukları Başkanı