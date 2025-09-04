Yozgat Üniversiteler Akademisi (ÜniAK), yeni yürütme kurulu üyelerini belirleyerek yeni döneme hazır olduğunu duyurdu.

Yozgat ÜniAK’tan yapılan açıklamada, gençlerin kampüs hayatında aktif rol almaya devam edeceği vurgulanarak, “Yeni yürütme kurulu üyelerimiz hayırlı olsun. Gençliğimizle kampüslere yön vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni dönemde görev alacak Yozgat ÜniAK yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:

İremnur Akkaya – Yozgat İl ÜniAK Başkanı

Beraat Gazi Yaşar – Teşkilat Başkanı

Lütfü Yozgat – İl Sekreteri

Tevfik Taha Caner – Medya ve İletişim Başkanı

Yusuf Ceyhan – Öğrenci İşleri Başkanı

Merve Gezginci – Eğitim ve AR-GE Başkanı

Ayça Topbaş – Uluslararası Öğrenciler Başkanı

Rabia Vural – Hanım Yurtlar Başkanı

Abdullah Çiftçi – Erkek Yurtlar Başkanı

Buğra Güneşer – Öğrenci Toplulukları Başkanı

