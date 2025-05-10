Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Muş, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Ardahan illerindeki üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek fuarlarda, toplam 18 üniversite yer alacak.

AÜB, araştırma, eğitim ve öğretim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda iş birliği yapmayı hedefliyor. Birlik, 14 ildeki üniversite adaylarıyla buluşarak, onlara doğru tercihler yapabilme imkânı sunmayı amaçlıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ta yapılacak AÜB Tanıtım Fuarı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaşar, "Anadolu Üniversiteler Birliği olarak 14 ilimizde 18 üniversitemizi, üniversite adayı öğrencilerimizle buluşturmak, onların doğru tercihler yapabilmelerine katkı sağlamak önemli bir fırsattır. Öğrencilerimizin üniversitelerimizi daha yakından tanımaları için stantlarda akademik ve idari personelimizle bilgi alacakları bu fuarlara tüm öğrencilerimizi, velilerimizi, rehber öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Rektör Yaşar, fuarlara destek veren Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumları ve katılımcı üniversitelere teşekkür ederek, AÜB Üniversite Tanıtım Fuarları'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AÜB üniversite tanıtım ve tercih fuarlarının tarih ve yer bilgileri şu şekilde:

Yozgat: 12 Mayıs 2025 Pazartesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Evi Bahçesi

Kırşehir: 13 Mayıs 2025 Salı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Nevşehir: 14 Mayıs 2025 Çarşamba, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

Niğde: 15 Mayıs 2025 Perşembe, Niğde Belediyesi Önü, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı

Kayseri: 16 Mayıs 2025 Cuma, Erciyes Kültür Merkezi

Amasya: 20 Mayıs 2025 Salı, Akbilek Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Milli Hâkimiyet Yerleşkesi

Tokat: 21 Mayıs 2025 Çarşamba, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Taşlıçiftlik Yerleşkesi

Sivas: 22 Mayıs 2025 Perşembe, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesi

Malatya: 23 Mayıs 2025 Cuma, Malatya Park AVM

Muş: 26 Mayıs 2025 Pazartesi, Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi

Elazığ: 27 Mayıs 2025 Salı, Fırat Üniversitesi Kampüsü Kültür Park

Tunceli: 28 Mayıs 2025 Çarşamba, Munzur Üniversitesi Yerleşkesi Fuar Merkezi

Erzincan: 29 Mayıs 2025 Perşembe, Mimar Sinan Yalnızbağ Yerleşkesi, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi

Ardahan: 30 Mayıs 2025 Cuma, Ardahan Üniversitesi Derya Samancı Yaşam Merkezi Fuaye Alanı