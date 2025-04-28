Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 4 Mayıs 2025 Pazar günü düzenleyeceği Türk müziği konseriyle sanatseverleri bir araya getirecek.

"Bozkırın Ruhuyla Türk'ün Kutlu Seslenişi" temasıyla gerçekleştirilecek konser, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.

Etkinlikte, Ülkü Ocakları bünyesindeki koronun sahne alacağı ve Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği bildirildi. Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, konsere tüm halkın davetli olduğu belirtildi.