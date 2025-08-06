Yozgat Ülkü Ocakları tarafından gençlere yönelik başlatılan gitar kursu, sanatla gelişimi hedefleyen çalışmalar kapsamında devam ediyor.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı öncülüğünde yürütülen kurs kapsamında gençler, temel nota bilgisi, akor çalışmaları ve çeşitli eserlerden oluşan repertuvar eşliğinde müzik eğitimi alıyor.

Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, yaptığı açıklamada, gençlerin sadece akademik alanda değil, kültürel ve sanatsal yönden de gelişim göstermesini önemsediklerini belirterek, “Sanatla iç içe bir gençlik yetiştirme hedefiyle gitar kursumuzu sürdürüyoruz. Gençlerimiz, müziğin birleştirici gücünü her derste daha yakından hissediyor” dedi.

Kursa katkı sunan eğitmen Rauf Türksoy’a teşekkür eden Akgül, sanat eğitimlerinin farklı branşlarla da devam edeceğini ifade etti.