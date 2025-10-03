Başkan Akgül, çocuklara seslenerek, “Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin” dedi.

Akgül, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim ve öğretim hayatında yanlarında olmanın en büyük gurur kaynakları olduğunu belirtti.

Akgül, Genel Merkez tarafından hazırlanan Ülkü Ocakları UZEM projesi sayesinde öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde tüm derslerde destek alabileceğini, ayrıca sınavlara en iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulacağını kaydetti.

Gençlerin dikkatini artırmak, odaklanmalarını güçlendirmek ve okuma bozukluklarını gidermek için geliştirilen ODAK Eğitim Programı’nın da hayata geçirildiğini aktaran Akgül, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kültür ve edebiyat sahasında da çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akgül, Kutadgubilig Dergisi’nin son sayısını “Osmanlı Ordusunda Deliler” başlığıyla gençlerin istifadesine sunduklarını söyledi.

Akgül, “Biz inanıyoruz ki; eğitimde, kültürde ve ilimde attığımız bu adımlar sayesinde Türk gençliği daha güçlü, daha şuurlu ve daha azimli bir şekilde geleceğe yürüyecektir. Çünkü biliyoruz ki gelecek, bilgiyle donanmış, imanla yoğrulmuş Türk gençliğinin omuzlarında yükselecektir” ifadelerini kullandı.