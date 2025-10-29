Kursun, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında sertifikalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Kurs kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler, Türk milletinin kadim ezgilerini öğrenme imkânı bulacak. Başkan Akgül, kursun amacını “Kültürümüzün sesi, gönüllerimizin teli bağlama kursumuzla hem gençlerimize hem de yetişkinlerimize kültürel mirasımızı aktarmayı hedefliyoruz” sözleriyle ifade etti.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı olarak kursiyerlere hem müzik bilgisi hem de kültürel birikim kazandırmayı amaçladıklarını belirten Akgül, “Minik yavrularımız ve yetişkin kursiyerlerimiz, Türk milletinin kadim ezgilerini öğrenerek kültürümüzü yaşatmanın heyecanını yaşıyor” dedi.

Başkan Akgül, kursun yürütülmesinde emeği geçen bağlama eğitmeni Kerem Mermertaş’a teşekkür ederek, tüm kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

Programın, katılımcılara hem müzik eğitimi hem de kültürel farkındalık kazandırarak, Yozgat’ta müzik ve kültür alanında önemli bir adım oluşturması hedefleniyor.