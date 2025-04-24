Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, çocuklar hem eğlendi hem de anlamlı bir çalışmaya katıldı. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Akgül, bugünün anlam ve önemine uygun bir program hazırladıklarını belirtti. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de milli değerleri yaşayarak öğrendi.

ETKİNLİKLER MEYDANI ŞENLENDİRDİ

Yozgat Ülkü Ocakları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklara yönelik kapsamlı bir kutlama programı düzenledi. Alanda balon, şapka ve boyama etkinliklerinin yanı sıra, çocukların el izleriyle oluşturduğu büyük bir Türk bayrağı da dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Akgül, bu anlamlı günü çocuklarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Ülkü Ocakları olarak dedik ki bu güzel günde, bu mutlu günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza, yavrularımıza hediye ettiği günde bir etkinlik yapalım. Bu etkinlik kapsamında çocuklarımıza şapkalar, balonlar dağıtıyoruz, boyamalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BOYALARLA BAYRAK YAPTI

Etkinlik kapsamında çocuklara şapkalar, balonlar ve boyama malzemeleri dağıtıldı. En dikkat çeken bölüm ise Türk bayrağı çalışması oldu. Beyaz bir bez üzerine el boyasıyla yapılan bayrak, çocukların katılımıyla renklendi. Başkan Akgül bu çalışmayla ilgili olarak, “Çocuklarımız ellerini boyuyor, kırmızıya basıyorlar. Türk bayrağına rengini verecekler. Biz de onu ocağımıza asacağız” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE HAZIRLANAN ETKİNLİK

Yozgat Ülkü Ocakları’nın düzenlediği programa yöneticiler, ortaöğretim birimi ve asena birimi üyeleri de katılarak destek verdi. Fatih Akgül, “Bu özel günde çocuklarımızı yalnız bırakmayalım dedik. Yönetimdeki arkadaşlarımız, ortaöğretimdeki arkadaşlarımız, asena birimimiz hep yanımızda oldular” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Akgül, açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.