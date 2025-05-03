Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, yaptığı açıklamada, gençliğin hem beden hem de ruh sağlığı açısından desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Zinde bir beden, uyanık bir zihin!” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Akgül, ocak bünyesine kazandırılan masa tenisi masasıyla sportif etkinliklere yeni bir alan daha eklendiğini ifade ederek, “Genç kardeşlerimiz artık hem eğlenecek hem gelişecek. Lider Ülke Türkiye hedefiyle, her alanda donanımlı bir gençlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli faaliyet ve projelere devam ediyor.