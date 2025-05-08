Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan kurban bağışı kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Akgül, bu mübarek günlerde yardımlaşma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu yıl da geleneksel hale getirilen kurban bağışı kampanyası ile gönüllere dokunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akgül, vekâlet yoluyla bağışlanan kurbanların titizlikle kesileceğini belirterek, “Bu kurbanlar, şehit ailelerine, Türk dünyasındaki soydaşlarımıza ve yurt içinde yaşayan binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Bu sadece bir bağış değil; bir yürekten diğerine uzanan iyilik köprüsüdür” dedi.

Bağış kampanyasında kurban bedelinin makul seviyelerde tutulduğunu ve sürecin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Akgül, “Bir kurban, bir umut, bir tebessüm… Bu bayramda da yetimlerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, sofralarına umut olmak hepimizin insani ve vicdani sorumluluğudur. Unutmayalım ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir” ifadelerini kullandı.

Bağış yapmak isteyen hayırseverlerin Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na başvurarak kampanyaya destek olabileceğini belirten Akgül, her bağışın bir gönüle dokunacağını ve bayram sevincini daha fazla kişiye ulaştıracağını kaydetti.