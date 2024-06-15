Yozgat’ta şehir içinde kullanılan toplu ulaşım kartlarında yeni dönem başlıyor. Türkiye Kart Projesi, 81 ildeki şehir için toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. Detaylar haberimizde:

PTT A.Ş. ile Vakıf Katılım arasında birçok bankacılık işleminde iş birliğini kapsayan protokol düzenlendi.

PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kent içinde toplu taşımada kullanılan ulaşım kartlarında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Gülten, Türkiye Kart Projesi’nin önümüzdeki yıl 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini kaydetti.

Farklı şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbiriyle entegre olmasını sağlayan yeni projenin, 2024 yılı sonuna kadar ülke genelindeki kişilerin yüzde 50'sine erişeceği öngörülüyor.

TÜM SİSTEMLERLE ENTEGRE OLACAK

Uygulama, yaşadığı kentin dışına çıkan yurttaşların bulundukları şehirde de ulaşım kartlarını kullanabilmelerine imkan sağlayacak.

Tüm kentlerin ulaşım kartları birbiriyle entegre olacak şekilde tek bir kart üzerinden çalışacak.

Gülten’in açıklamasına göre çalışma, yurttaşların ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirildi.

DİĞER KARTLAR KALKACAK MI?

Belediyelerle entegrasyon içinde çalışılacağını belirten Gülten, Türkiye Kart’ın bu yıl içerisinde yaygınlaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Kart özelliğinin kredi kartlarında da sunulacağını dile getiren Gülten, projenin tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş bir teknoloji olduğunu söyledi.

Öte yandan Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın cep telefonu ve karekod ile ödeme sistemlerini de destekleyeceğinin altını çizdi.

Türkiye Kart’ın yaygınlaştıktan sonra ilerleyen dönemlerde şehir içi toplu ulaşım kartlarının sonunu getireceği tahmin ediliyor.