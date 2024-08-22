Yozgat’ın zengin müzik kültürü, pek çok tavır ve ağızla çeşitleniyor. Bu tavırlardan biri olan Zodik tavrı, merak ediliyor. Peki, Zodik tavrı nedir? İşte detaylar:

1. Zodik Tavrı: Yozgat türkülerinin karakteristik tavırlarından biri olan Zodik tavrı, Seydiyarlı Ali Çavuş’un bacısı Fadime Hatun'un takma adıdır. Zodik, neşeli ve yerinde duramayan biri olarak tanınır. Özellikle tef çalması ve güzel sesiyle bilinir. Bu tavır, Zodik’in eğlenceli kişiliğini yansıtır.

2. Efülliye Tavrı (Habibe Ağzı): Efülliye Hatun, sesinin güzelliği ve dalgalı yürüyüşüyle tanınan bir figürdür. Açık yürekli ve mert bir karaktere sahip olup, tef çalar. Efülliye Hatun, Zodik Hatun’dan önce vefat etmiştir. Bu tavır, Muzaffer Sarısözen tarafından 1945 yılında Habibe Dereli’den derlenmiştir.

3. İftariye Tavrı (Nida Ağzı): İftariye Hatun, Kemal İsmail Ağa’nın anneannesi olup, Nida Tüfekçi tarafından bazı eklemelerle radyo repertuarına alınmıştır. Bu tavır, Yozgat türkülerinde ayrılık temalarını işler.

4. Pezik Ağzı: Bu ağız, tefçi Sabri Ağa’nın annesi Tilki Emine'nin tarzıyla okunan bir çeşittir. Radyo arşivinde bulunur.

5. Zeybek Düzeni Sürmeli (Kesik Ağzı): Çok eski bir taş plağa Hadiye Hanım tarafından okunan bu tavır, Yozgat’ın köklü müzik geleneklerini temsil eder.

Yozgat, yiğitlerin ve kahramanların diyarı olarak bilinir. Türküler, bu coğrafyanın derin duygularını ve hikayelerini yansıtır. Zodik tavrı, Efülliye ve İftariye tavırları, her biri ayrı bir özelliğe sahip olup, Yozgat'ın kültürel mirasını yaşatır. Sürmeliler, zamanla ayrılığı, sevgiyi ve korkuyu farklı tavırlarla ifade ederler.