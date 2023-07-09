Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konsere, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKÜLERLE ANADOLU YOLCULUĞU

Şef Ümit Özdilekli yönetiminde gerçekleşen konserde, YENİMEK Türk Halk Müziği Topluluğu hem koro ile hem de solo olarak seslendirdikleri eserlerle salonu mest etti. Kırşehir, Sivas, Erzincan, Şanlıurfa, Diyarbakır, Yozgat, Çankırı gibi pek çok yöreden türküler seslendirerek salonu dolduranları Anadolu yolculuğuna çıkaran ekip, ilçe sakinlerinden tam not aldı.

Hareketli türkülere bütün salonunun eşlik ettiği gecede 20 parça seslendiren koro üyeleri, performanslarıyla usta sanatçıları aratmadı.

"YENİMAHALLE ESKİ YENİMAHALLE DEĞİL"

Salonu hıncahınç dolduran ilçe sakinlerini selamlayan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle eski Yenimahalle değil. Yenimahalle artık kültürün, sanatın, sporun, sosyal yaşamın ilçesidir. İlçemiz, bu yılki Sanayi Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre gelişmişlikte Türkiye’de 5’inci sıraya yükselmiştir. Bu yükseliş ilçemize kazandırdığımız kültür, sanat tesisleri, eğitim tesisleri, spor tesisleri ve sosyal yaşam alanları ile oldu. Salonlarımızın hepsi tam kapasite çalışıyor. Altyapısıyla üstyapısıyla yeşil alanlarıyla Türkiye’de yaşanabilir yeni bir Yenimahalle için 2019’dan beri var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. İHA/Haber Merkezi