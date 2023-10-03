Düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, düzenlenen toplantıda geride bırakılan üretim sezonunun değerlendirilmesi yapıldığını söyledi.



Genel olarak Yozgat’ta hububatta bereketli bir sezon geçirdiği rekoltenin yüksek olduğunu belirten Özkaya, 2024 yılı yeni sezonla ilgili olarak hazırlıklarına başlanılması gerektiğini ifade etti.

2023 yılı Güz dönemi şap aşılaması kampanyası değerlendirilen toplantıda Özkaya, "Hayvan Sağlığı konuları ele aldık. Tarım Bakanlığı'nın diğer bir konusu olan gıdayla ilgili devam eden denetimler görüşüldü" dedi.



“YOZGAT TÜRKİYE’NİN 5’İNCİ EKİLEBİLİR ARAZİSİNE SAHİP”

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, “Malumunuz tarımsal üretim artık en önemli gündem maddelerinin başında geliyor. Yozgat ta 45 bin ne yakın çiftçisiyle 18 bin hayvancılık işletmesiyle Türkiye’nin 5’inci ekilebilir arazisine sahip önemli bir üretim merkezi konumundadır. Ülkemiz için önemli olan bütün stratejik ürünlerde hububatta, baklagilde, şeker pancarında ilk beşte olup biz buna ülkemiz için diğer bir stratejik ürün olan yağlık ayçiçeğini eklemek de hedeflerimiz arasında son üç yılda yapılan çalışmalarla bunda da önemli mesafe aldık" dedi.

"KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SAYIMIZ ARTMAKTADIR"

Özkaya, "Artık biliyorsunuz dekara bir kilo verim dahi çok kıymetli bu bağlamda hububatta ve baklagilde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüyle yerli ve milli çeşitlerimizin çiftçilere tanıtımı için ortak denemeler kurmaktayız. Ayrıca 70'e yakın değişik ürün gruplarında deneme ve demonstrasyonlar gerçekleştirmekteyiz. Sonuçlarını düzenlediğimiz etkinliklerle üreticilerimizle paylaşmaktayız. Hayvancılıkta özellikle bizim teşvik ettiğimiz koyun yetiştiriciliğinde sayımız artmaktadır. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" şeklinde konuştu.

"AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Müdür Özkaya, "Böyle önemli tarım şehrinde üretimin aksamaması ve artarak devam etmesi için her daim üreticilerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada beraber olacağız. Bakanlığımızın çalışmalarını yaptığı faaliyetleri Tarımsal Desteklemelerini üreticilerimize aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



İl Müdürü Özkaya, ayrıca tüm ilçe ve köy muhtarlarıyla geçmiş hasat sezonu ve gelecek ekim sezonu ile ilgili değerlendirme toplantıları yapacağını belirtti. (Alpaslan Demir)