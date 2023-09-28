Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları sonrasında, Yozgatlılar Türkiye Kart’ı ne olduğunu araştırıyorlar. Peki, Türkiye Kart nedir, nasıl kullanılır? Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır? Türkiye Kart nerelerde geçerli? İşte, Türkiye Kart hakkındaki ayrıntılar:

HANGİ İLLERDE KULLANILACAK?

2023 yılı sonuna kadar 6 ilde devreye alınması planlanan Türkiye Kart, Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane belediyeleri ile de sözleşme süreçleri tamamlanmıştır. İlerleyen dönemlerde diğer iller ve operatörler de sisteme dahil edilerek projenin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

TÜRKİYE KART'IN ÖZELLİKLERİ

Türkiye Kart, kullanıldığı illerde toplu ulaşımın yanı sıra POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları, vergi ödemeleri, otopark ücretleri, taksi ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri ve yiyecek içecek otomatlarında kullanılabilecektir. Kart sahipleri, PTT şubeleri, bankalar, devlet kurumları, online platformlar, mobil uygulamalar ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden kartlarına para yükleyebileceklerdir.

Türkiye Kart, vatandaşlara daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemleri yapma imkanı sunarak günlük yaşantılarını kolaylaştıracak bir projedir. Bu kartın Türkiye genelinde kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlar, pek çok günlük işlemi tek bir kart ile gerçekleştirebileceklerdir.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart, vatandaşlara tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkanı sunan yenilikçi bir proje olarak öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da başlatıldığını ve 81 ilde genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bu projenin amacı, vatandaşların günlük yaşamlarını daha kolay ve pratik hale getirmek.

TÜRKİYE KART NERELERDE GEÇERLİ?

Türkiye Kart, Konya'da teknik altyapı süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 sonuna kadar 6 ilde kullanıma sunulacak. İlk etapta Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane'de devreye alınması planlanan Türkiye Kart, toplu ulaşımdan market alışverişlerine, belediye harçlarından vergilere kadar birçok alanda kullanılabilecek. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen raylı sistemlerde de Türkiye Kart'ın devreye alınması için çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şu an için Türkiye Kart başvuruları için herhangi bir PTT şubesine gitmek yeterli olacak. Kartınıza para yüklemek ise PTT şubeleri, bankalar, devlet kurumları, online platformlar, mobil uygulamalar ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden kolayca yapabileceksiniz.

Türkiye Kart projesi, vatandaşlara hem ulaşım hem de finansal işlemler konusunda büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor. Kartın tüm Türkiye genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı ise yakın bir zamanda netleşecek. Bu yenilikçi projenin hayata geçmesiyle birlikte, günlük yaşamın daha pratik ve ekonomik bir hale gelmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)