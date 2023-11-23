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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’da kullanılmaya başlanan Türkiye Kart’ın Yozgat, Gümüşhane, Tokat, Kayseri ile İstanbul’da Marmaray ve Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metrosunda da kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Uraloğlu’nun açıklaması ise şu şekilde: "Türkiye Kart Projesi ile ulaşım, para transferi, alışveriş vb. ihtiyaçların karşılanmasını amaçlıyoruz. Konya’da kullanılmaya başlanan Türkiye Kart, Yozgat, Gümüşhane, Tokat, Kayseri ile İstanbul’da Marmaray ve Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metrosunda da kullanılmaya başlanacaktır. 2002 Yılında yurt çapında gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup kampanyasında yaklaşık 40 bin adet mektup, zaman kapsülünden çıkarılarak 29 Ekim 2023 tarihinde alıcılarına teslim edildi.”