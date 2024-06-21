Sarıkaya ilçesinde, süt üretiminde büyük bir başarı hikayesi yazılıyor. Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, 2008 yılında 124 üye ile başladığı yolculuğunda, bugün üye sayısını 940’a çıkararak günlük süt toplama kapasitesini 80 tona ulaştırdı.

Kurulduğunda sadece 500 litre süt toplayabilen birlik, şimdi Sarıkaya'nın köylerine yerleştirdiği süt soğutma tankları ile günlük 20 ton, çiftliklerden ise 60 ton süt toplayarak pazarlıyor.

SARIKAYA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN BAŞARISI

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Altan Gültekin, üreticilerin sütlerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtiyor. Gültekin, "Yaylada 600 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunuyor ve günlük 2 ton süt alıyoruz" dedi.

YAYLALARA SÜT SOĞUTMA TANKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Hisarbey Yaylası’na 6 süt soğutma tankı yerleştiren birlik, buradan topladığı sütü Yozgat Et ve Süt Kurumu’na veriyor. Hisarbey’in hayvancılık faaliyetleri sayesinde en az göç veren köylerden biri olduğunu vurgulayan Gültekin, üreticilerin refahını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Hisarbey Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Fatma Güverçin, bahar mevsiminde hayvanlarını yaylaya çıkardıklarını belirterek, "Bu sene yağmurumuz çok, otumuz bol, sütümüz de bol. Önceden süt satışında sıkıntı oluyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği sayesinde tankımız var. Sağdığımız sütü tankta topluyoruz, birlik de gelip satın alıyor" dedi.

Sahra Sağlam ise mayıs ayında yaylaya göç ettiklerini ve sabah akşam ineklerini sağıp sütü tanklara getirdiklerini söyledi. Sağlam, "Peynir, yağ, çökelek yapıyoruz. Yaylamız meşhurdur. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Çocuklarımızı okutuyor, evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaylada hayvanlarımıza yem vermiyoruz, her şey doğal. Sütümüz, peynirimiz, tereyağımız çok lezzetli. Sütümüzü tanka boşaltıyoruz, ay sonunda da paramızı alıyoruz" dedi.

YOZGAT’IN SÜT ÜRETİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, yerleştirdikleri süt soğutma tankları ve çiftliklerden topladıkları sütle, Yozgat'ın süt üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Birlik, üreticilerin sütlerini en iyi şekilde değerlendirerek, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilerin refahını artırıyor.