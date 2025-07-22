Vali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların gösterdiği hassasiyetin bu başarıda büyük payı olduğunu belirterek, “İlimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik asılsız çağrılarla ilgili yürütülen bilgilendirme faaliyetleri ve hemşehrilerimizin duyarlı yaklaşımı sayesinde ülke genelinde en düşük asılsız çağrı alan beşinci il konumuna yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan gereksiz ve asılsız aramaların, sağlık başta olmak üzere tüm acil hizmet ekiplerinin zamanını kaybetmesine ve gerçek vakalara ulaşmakta gecikmelere neden olduğunu vurgulayan Özkan, vatandaşların bu konudaki duyarlılığı sayesinde acil hizmetlerin daha etkili bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Vali Özkan, asılsız çağrıların azaltılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine destek veren tüm kurumlara, görevli personele ve hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür ederek şunları kaydetti: “Bu konuda emeği geçen herkese ve özellikle bilinçli davranış sergileyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Asılsız çağrıların önlenmesi, acil hizmetlerin verimli yürütülmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu başarının devamı için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”