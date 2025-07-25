Yozgat Tunceli Kaç Kilometre?

Yozgat Tunceli arası yaklaşık olarak 599 Kilometre mesafededir.

Yozgat Tunceli Arası Kaç Saat?

Yozgat Tunceli arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 6 saat 7 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Tunceli Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Tunceli arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 599 Kilometrelik Yozgat Tunceli mesafesi için 38,9 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.996 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 35,9 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.927 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 46.7 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.204 ₺ olacaktır.