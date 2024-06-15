İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan içerikler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından kontrol edildikten sonra paylaşıma sunuluyor. Bu sayede Yozgat'ın tanıtımına uygun ve etkili içeriklerin kullanımı sağlanıyor.

Gezsen Yozgat hesabı, kuruluşundan bu yana 180 içerik paylaşarak 3 bin 363 takipçiye ulaşmış durumda. Türkçe içeriklerin yanı sıra, yabancı turistlere yönelik olarak Go Yozgat adıyla İngilizce içerikler de sunuluyor.

TGA, Türkiye'nin turizm sektörünü geliştirmek ve tanıtmak amacıyla 2019'da kurulan önemli bir kuruluştur. Türkiye'nin turizm potansiyelini artırmak ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek için çeşitli iletişim ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerince belirlenen stratejilere uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

TGA HAKKINDA NEDİR?

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi Instagram hesabı, Yozgat'ın tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor.

Instagram hesabı Gezsen Yozgat’ta yayınlanan fotoğraflar ve bilgilendirmeler, Yozgat'ın tarihi ve turistik yerlerini görsel olarak keşfetme imkanı sunuyor.

TGA hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi sayfasında şu bilgiler yer alıyor: “15 Temmuz 2019 tarihinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürütecektir.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi tutulmaktadır. Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşan ajansın karar organı Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı başkanlığında bir araya gelmiş 18 kişiden oluşmaktadır. Yürütme organı olan İcra Kurulu’nda ise Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı’nın başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 kişi olmak üzere 5 kişi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, gerek yurt içi gerek yurt dışı turizm alanında hatırı sayılır deneyim kazanmış ve söz sahibi olan bir ekipten oluşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tüm faaliyetlerini, Türkiye’nin uluslararası pazarda hedeflediği konumu kazanmasına katkıda bulunmak ve pekiştirmek, Türkiye’nin dünya çapında konuşulan bir marka haline gelmesini desteklemek, Türkiye’nin ağırladığı turist sayısını ve karlılığını arttırmak, turizm sektörü için potansiyel yatırım projelerinin uygulanmasını kolaylaştırıp kentlerin gelişimine katkı sağlamak için sürdürecektir.”