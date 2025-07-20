AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, yaptığı açıklamada, bölgenin yöresel lezzetlerinin tanıtımı için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Şahan, “TRT Belgesel kanalında Yozgat’ın eşsiz yöresel yemekleri Pazar günü saat 11.25’te izleyicilerle buluşacak. Bu projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu lezzet yolculuğunu izlemek üzere ekran başına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgat mutfağının otantik tatlarını ve kültürel zenginliklerini yansıtan program, bölgenin gastronomi mirasını geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Yozgat’ın kendine has yemekleri ve tarifleri, bu özel belgesel sayesinde hem yerel halkın hem de ülke genelindeki izleyicilerin beğenisine sunulacak. TRT Belgesel’de yayınlanacak bu program, bölgenin kültürel ve gastronomik değerlerini ön plana çıkararak, Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

20 Temmuz Pazar günü saat 11.25’te yayınlanacak program, Yozgat ve Türkiye’nin dört bir yanındaki izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.