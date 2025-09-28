Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, il protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hayırlı Uğurlu Olsun”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise törende yaptığı konuşmada, Yozgat’ın şehirleşme ve kentsel dönüşüm sürecindeki ilerlemeye dikkat çekti.

Vali Özkan, “Değerli milletvekilim, kıymetli mesai arkadaşlarım, hemşehrilerim, bizler Yozgat coğrafyasında, Anadolu'muzda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam devam ediyoruz. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan tarımda, bir yandan güvenlikte, bir yandan ulaşımda. Ama az önce milletvekilimizin de dediği üzere karşılaştırdığım karşılaştığımız coğrafyamızdaki onca olumsuzluğa rağmen bir yandan da yapı stokumuzu yenilemeye sadece deprem bölgesinde değil Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin her satırında kentlerimizi güzelleştirmeye daha dayanıklı, daha güzel yuvalarla insanımızı buluşturmaya devam ediyoruz. Bakın bugün de bir yandan deprem bölgemizde, deprem bölgesinde inşaat faaliyetleri devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gayreti, milletvekillerimizin, bakanlarımızın desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve geçmişten bugüne belediye başkanlarımızın hakkı ve gayretleri ve de arkadaşlarımızın emeği 301 konut ve iş yerlerini insanımızın Yozgat'ta hizmetine sunuyoruz. Evet, ihale rakamlarıyla 670 milyon artı KDV ediyoruz ama bugünün rakamlarıyla 1 milyarın üzerindeki bir yatırımı aynı zamanda insanımıza yuva olacak bu konutları hizmete açmış bulunuyoruz. Evet, zaman zaman aksaklıklar yaşıyoruz. Bizlerden kaynaklanmayan, dışımızda olan hani der güç olsun da, geç olsun da geç olmasın derler. Olsa da aksaklığımız bugüne kadar gelmiş, bugünü görmüş bulunuyoruz. Ben bu vesileyle gerçekten emek veren değerli milletvekillerimize, destek olan bakanlarımıza, himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emek veren arkadaşlarımıza, bizleri sabırla karşılayan kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyor. Bugün anahtarlarını alacak kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Her Yatırımın Peşindeyiz”

Törende konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Yozgat’ta eksik yatırımların tamamlanması ve şehirleşme alanındaki projelerin takibi konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Akgül, “Yozgat milletvekilleri olarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu her yatırımın peşindeyiz. Geç de olsa Menekşe TOKİ Evleri’ni tamamlamayı başardık. Önümüzdeki süreçte, 117 konut ve iş yerinin satışını en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, son dönemde tarihinin benzeri görülmemiş afet ve ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Buna rağmen, depremzedeler başta olmak üzere 280 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik ve yılsonuna kadar bu sayıyı 400 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Akgül, Yozgat’ta yapılan diğer projelere de değinerek, “Şehrimizdeki bazı yatırımlarda müteahhit kaynaklı aksaklıklar yaşandı. Ancak milletvekilleri olarak sürecin tüm aşamalarında yakından takip ettik ve projeleri tamamladık. Millet Bahçesi, Çapaloğlu Camisi düzenlemesi ve stadyum projesi gibi büyük yatırımları hayata geçirdik. Ayrıca hızlı tren ve havaalanı projeleri de hızla ilerliyor. Yozgat gibi bir şehirde böyle yatırımlar yapmak, şehrimizin kalkınması için çok önemli. Bizler her zaman Yozgat’ın ve ülkemizin hizmetindeyiz. Bugün burada bu anahtar teslim törenini gerçekleştirmekten büyük onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Projenin Detaylarını Anlattı

Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz da Menekşe Evleri projesinin detaylarını paylaştı.

İl Müdürü Yılmaz, “Millet Bahçemizin bulunduğu Menekşe Evler Bölgesi olarak adlandırılan 5,22 hektarlık alan 07 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiştir. Şu an konutların yapıldığı bulunduğumuz bölgede yer alan 3,33 hektarlık alan 06 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlık makamı olur ile rezerv yapı alanı olarak belirlenmiştir. Menekşe Evleri bölgesinde bulunan 95 adet parselde, 178 bağımsız bölümde toplam 338 hak sahibi ile 2022 yılında yüzde 100 mutabakata varılarak Türkiye'de ilk defa bir kentsel dönüşüm alanında tüm hak sahipleri ile uzlaşma sağlanmış Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca bugüne kadar 48 ay boyunca hissedarlar dahil olmak üzere 338 hak sahibine toplam 17 milyon 540 bin 200 lira kira yardımı yapılmıştır. Riskli alanda bulunan yapıların tamamının yıkımları Yozgat Belediyesi tarafından tamamlanarak 17 Eylül 2000-21 Kasım 2021'de Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş ve yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kısaca buradaki proje ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Toplam inşaat alanımız 53 bin 360 metrekare, blok sayımız 14, bu bloklardan 2 blok 92 metrekare 2+1 konseptinde 3 blok 121 metrekare 3+1 konseptinde ve 9 blok 139 metrekare 3+1 konseptinde proje verilmiştir. Toplam konu sayımız 301, toplam işyeri sayısı 22’inci Otopark sayısı 10'u engelli olmak üzere 190'dır. Proje TOKİ aracılığıyla 07 Eylül 2020 tarihinde ihale edilerek yüklenici firma tarafından yapımına başlatılmış, teslim aşamasına gelmiş ve proje kapsamında üretilen 84 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibariyle başlamış kuruluyoruz. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri daha sonraki süreçte bakanlığımızın belirleyeceği bir tarihte satışa sunulacaktır” şeklinde konuştu.

Menekşe TOKİ Evleri’nin tamamlanması, Yozgat’ta kentsel dönüşüm ve modern şehirleşme alanında önemli bir adım olarak kaydedildi.