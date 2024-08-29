Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait nüfus verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Yozgat ve Tokat’ın nüfus yoğunluğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

TÜİK, 2023 yılına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar yeni verilere göre komşu iki şehir arasında nüfus farkını araştırmaya başladı. Veriler Yozgat ve Tokat illeri arasında nüfus farkını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Yozgat’ın nüfusu 420 bin 699 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Tokat’ın nüfusu ise 606 bin 934 olarak açıklandı.

Yozgat’ın nüfusu 2022 yılında 418 bin 442 iken 2 bin 257 kişi artarak 2023 yılında 420 bin 699 yükseldi. Tokat’ın ise 2022 yılında 596 bin 454 olan nüfusu 10 bin 480 kişi artış göstererek 2023 yılında 606 bin 934 ulaştı.

Açıklanan verilere göre 2023 yılında, 2022 yılında olduğu gibi Yozgat’ın nüfusu Tokat’ın gerisinde kaldı.