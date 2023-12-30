Tahmini Okuma Süresi: dakika

Pek çok çiftçiye dün sevindirici haber geldi. Milyonlarca çiftçinin hesabına o ücret yatırıldı.

Tarım Bakanı, milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren destek ödemesini duyurdu.

Milyonlarca çiftçinin beklediği destek ödemeleri, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyuruldu. Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı olan X üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 milyar 172 milyon 55 bin liranın tarımsal destekleme ödemeleri olarak çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Bu önemli duyuru, çiftçiler arasında ekonomik rahatlama ve memnuniyetle karşılandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılan 1 milyar 172 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini duyurdu.

Bu ödemenin detaylarına değinen Bakan, çiftçilere bitkisel ürün sigortası desteği olarak 1 milyar 137 milyon 108 bin lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 34 milyon 947 bin liralık ödeme yapıldığını belirtti.