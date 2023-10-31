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Afrika sıcak hava dalgası, 2023 yaz aylarında sıkça karşımıza çıkan ve beklenmedik sıcak hava koşullarına neden olan bir etki yaratmıştı. Ekim ayında 5. kez ülkemizi etkileyen bu sıcak hava dalgası, hafta sonunda geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizde sıcaklıkların tekrar 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

2023 yaz aylarında sık sık adını duyuran ve sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açan Afrika Sıcak Hava Dalgası, tekrar ülkemizi etkisi altına alacak gibi görünüyor. 3 Kasım Cuma akşamı ülkemize giriş yapacak olan bu sıcak hava dalgası, İstanbul'da 28, İzmir'de 30, Ankara'da 26 ve Bursa'da 31 derecelere kadar hava sıcaklıklarını yükseltecek.

Yozgat, Tokat ve Samsun gibi bölgeler de bu sıcak hava dalgasının etkisi altında olacak. Yozgat'ta hava sıcaklıkları 27 derece, Tokat'ta 26 derece, Samsun'da 26 derece, Ordu'da 26 derece, Sivas'ta 25 derece, Amasya'da 26 derece ve Çorum'da 25 derece olacak.

Meteorolojik verilere göre, ülkemizde yakın bir zamanda belirgin yağışlar beklenmiyor. Bu nedenle, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ve vatandaşların sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olmalarının önemli olduğu unutulmamalıdır.