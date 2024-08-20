Yozgat'taki gayrimenkul sektörü temsilcilerine yönelik önemli açıklamalarda bulunuldu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin emlak portallarının yanı sıra sosyal medya platformlarındaki gayrimenkul ilanlarını da kapsayacağını duyurdu.

Yozgat’ta gayrimenkul satışı yapan işletmeleri de ilgilendiren konu üzerine açıklama yapan Taylan, düzenlemenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu uygulamanın sektördeki tüm paydaşlar tarafından desteklendiğini belirtti. Bakanlığın gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine yönelik bu tür düzenlemelerinin, hem tüketicilere hem de sektör çalışanlarına olumlu etkiler sunduğunu ifade eden Taylan, ev ve araba fiyatlarının kontrol altında tutulmasının ekonomik istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Toplumda bu düzenlemeye dair bazı yanlış anlamaların mevcut olduğuna dikkat çeken Taylan, "Gayrimenkul ilanları sadece elektronik sistem üzerinden yayınlanacak gibi bir algı var. Ancak yeni düzenleme, internet üzerindeki ilanların manipülasyonlara karşı denetimini amaçlıyor" dedi.

Yeni düzenleme ile kayıt dışı emlakçılarla mücadelenin güçlendirileceğini belirten Taylan, sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almış gayrimenkul danışmanlarının emlak portallarında ilan verebileceğini ifade etti. Türkiye'de şu anda 69 bin yetki belgeli emlakçı bulunduğunu, yaklaşık 20 bin kişinin ise yetki belgesiz çalıştığını belirten Taylan, yılsonuna kadar kayıtlı emlakçı sayısının 90 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Taylan, "Yetki belgesiz emlakçılar, yeni düzenleme ile ilanlarını yayınlayamayacak ve bu durum kaçak emlakçılığın önüne geçilmesine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Sosyal medya platformlarının da denetleneceğini ve kaçak ilanların engelleneceğini belirten Taylan, tüm ilanların doğrulanmış olarak servis edilmesinin zorunlu olacağını kaydetti. Ayrıca, ada ve parsel bilgileri ile ilgili sektörde yaşanan mağduriyetler hakkında yetkililere bilgi verdiklerini ve bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Taylan, Ticaret Bakanlığı'na düzenlemelere yönelik teşekkürlerini ileterek, sektördeki gelişmelerin önemine dikkat çekti.