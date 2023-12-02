Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Merkez Bankası (TMO), Aralık ayı itibarıyla buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf satış fiyatlarını belirledi. İşte detaylar:

MAKARNALIK BUĞDAY:

9,900 TL ile 10,200 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.

EKMEKLİK BUĞDAY:

8,500 TL ile 9,300 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulacak.

TMO'nun açıkladığı Aralık ayı hububat satış esaslarına göre, stoklardaki hububat ürünleri (ekmeklik buğday, arpa, mısır, çavdar, tritikale ve yulaf) 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren serbest piyasa koşullarında satışa sunulacak.

SATIŞ BAŞVURULARI:

2 Aralık 2023 tarihinden itibaren www.tmo.gov.tr adresindeki TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden başvurular alınmaya başlayacak.

LİMİT ŞARTI YOK:

Talep edenler, miktar limiti olmaksızın satış platformu üzerinden başvuru yapabilecekler.

ÖDEME SÜRESİ:

Satışı gerçekleşen ürünler için para yatırma süresi 25 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Türib takas son işlem tarihi ise 27 Aralık 2023.

TESLİMAT TARİHİ:

TMO depolarındaki ürünlerin teslimatı 29 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

ÇAVDAR-TRİTİKALE-YULAF SATIŞLARI:

Çavdar, tritikale ve yulaf talepleri Başmüdürlükler tarafından kabul edilecek. Satışlarında son para yatırma tarihi 25 Aralık 2023, teslimat tarihi ise 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

FİYATLANDIRMA:

Yerli makarnalık buğday 9,900 TL ile 10,200 TL, ithal makarnalık buğday 10,100 TL olarak belirlendi.

Ekmeklik buğday yerli 8,500 TL ile 9,300 TL, ithal ekmeklik buğday ise 9,250 TL fiyatla satılacak.

Yerli ve ithal arpa ise 7,725 TL'den alıcı bulacak.