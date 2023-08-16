Bu yıl verimli bir sezon geçiren hububat üreticileri, hasat ettikleri mahsullerini temmuz ayının ortasında Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) getirmeye başladı. Ekim ayına kadar sürecek alımlar öncesi üreticiler, yoğunluk yaşamamak için TMO internet sitesinden ücretsiz bir şekilde randevu alıyor. Sabah 7.30’da başlayan hububat alımları akşam 20.00’a kadar sürüyor. Hububattan alınan numuneler analiz edilerek ürünün rutubet, protein ve hektolitre (buğday standartlarında sınıflara ayırmada kullanılan ölçü) değerleri belirleniyor. Daha sonra tartılan ürün depoya boşaltılıyor.

İl merkezinde 40 bin kapasiteli siloların dolduğu belirtilirken 20 bin ton hububat açık alana depolanıyor. İl merkezinde şu ana kadar 50 bin ton hububat alımı gerçekleştirildi. Günlük bin ton alımın yapıldığı Yozgat TMO’da ilerleyen günlerde alım kapasitesinin artırılacağı öğrenildi.



"ALIM FİYATLARI GAYET UYGUN"

Yozgat’ın merkeze bağlı Bozlar köyünden üretici Ahmet Akgün, Yozgat’ın tarım kenti olduğunu söyleyerek, “Bu sene çiftçilerimizin yüzü güldü. Hububat anlamında elimize bol mahsul geçti, verimli bir dönem oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi de alımlara devam ediyor. Alım fiyatları da gayet uygun, çiftçimizin yüzü gülüyor. Verim de geçen yıla oranla yüzde 30 civarında arttı. Silolar dolduğu için dışarıya yıkım yapılıyor. Çiftçi de herhangi bir mağduriyet yaşamadı. Biz de mahsulümüzü getirdik, inşallah satışını yapacağız” dedi.

"TÜCCARA SATMAKTAN DAHA İYİDİR"

Karabıyık köyünden Galip Camgöz, 480 dönüm alandan 150 tona hububat elde ettiklerini belirterek, “10 ton hububatın satılması için TMO’ya geldik. Satılır diye umut ediyoruz. Tüccar 5 ila 5.30 lira arasında alıyor, TMO 7-730 arası alıyor. Paramızı 40 gün sonra ödüyor ama tüccara vermekten yine iyidir. Malımızı değerince satmaya çalışıyoruz. Umutla bekliyoruz” şeklinde konuştu. İHA