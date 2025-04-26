Yozgat Ticaret Borsası, vizyonu doğrultusunda kalite anlayışından ödün vermeden faaliyetlerini sürdürüyor ve her geçen gün yenilikçi projelerle adından söz ettiriyor.

Bu doğrultuda, borsa, "kitap okuma alışkanlığı" kazanmak amacıyla personeline yönelik bir proje başlattı.

Yozgat Ticaret Borsası, belirli aralıklarla seçilen kitapların, personel tarafından okunmasını sağlayacak ve ardından düzenlenecek toplantılarda kitaplar üzerinde değerlendirmeler yapılarak verimli sonuçlar alınması hedefleniyor.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, sürecin düzenli olarak takip edileceğini ve bu uygulamanın diğer oda ve borsalar için örnek teşkil etmesini istediklerini söyledi.