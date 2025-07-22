Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’den tarımsal ürün alım-satımında yasal uyarı.

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, tarımsal ürünlerin alım ve satım işlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca fatura veya müstahsil makbuzu düzenlenmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Erkekli, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle çiftçilerden doğrudan ürün satın alan tüccar, kooperatif, birlik ve şirketlerin Vergi Usul Kanunu’nun 235. maddesi kapsamında müstahsil makbuzu düzenlemekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Başkan Erkekli, bu yükümlülüğün Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden bağımsız olduğunu, her türlü ürün alım-satımı için geçerli olduğunu belirterek, kayıt dışı işlemlerin yasal olmadığını ve hem alıcı hem satıcı açısından idari ve cezai yaptırımlar doğurduğunu kaydetti.

Erkekli, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve üyelerin yasal sorumlulukla karşılaşmaması için gerçekleştirilen her tarımsal ürün alış ve satış işleminde fatura veya müstahsil makbuzu düzenlenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Başkan Erkekli, şeffaf ve kayıtlı ticaretin önemine işaret ederek, üyeler ve üreticilerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica etti.