Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde kaçak tütün ürünleri ticareti yaptığı tespit edilen işyerine yapılan operasyonda; 85 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 8 Temmuz 2024 tarihinde il merkezinde kaçak tütün ürünleri ticareti yaptığı tespit edilen işyerinde yapılan aramada; 85 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirilmiş olup; şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU

Ekipler tarafından il dışından Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli şahsa ait araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araç, Sorgun ilçesinde 8 Temmuz 2024 tarihinde yakalandı. Araçta yapılan aramada; 27.76 esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında, il dışından ilimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli şahsa ait araç, narkotik ekiplerimizce ilimiz Sorgun ilçesinde 8 Temmuz 2024 tarihinde yakalanmış, şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda; 27.76 esrar maddesi ele geçirilmiş olup; şüpheli 1 şahıs hakkında TCK 191 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak) suçundan, şüpheli 1 TCK 188 (Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeleri İmal ve Ticareti) suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.