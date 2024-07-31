Yozgat Valiliği, il genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarında emniyet ekiplerinin huzur ve güven uygulamalarını sıklaştıracaklarını duyurdu.

Valilik, Yozgat’ta ki park, bahçe ve mesire alanlarında vatandaşların aileleriyle huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri uygulayacaklarını bildirdi.

Yozgat’ın daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenilir bir yer haline gelmesi için tüm birimlerin özveriyle çalıştığı hatırlatıldı.

Valilik, uygulamalarda vatandaşların güvenlik güçlerine yardımcı olması durumunda kentin huzur ve güveninin tesisi için katkı sunmuş olacaklarının da altını çizdi.