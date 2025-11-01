Hentbol liglerinde mücadele eden MC Sistem Yozgat GSK ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, haftayı önemli galibiyetlerle tamamladı. İki takım da rakiplerini mağlup ederek Yozgat sporuna moral verdi.

Mc Sistem Yozgat Gsk Deplasmanda Farklı Kazandı

Yozgat’ı temsil eden MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda karşılaştığı Sivas Belediye SK karşısında üstün bir oyun sergiledi.

Mücadeleyi baştan sona önde götüren Yozgat ekibi, maçı 37-27 kazanarak ligde önemli bir galibiyete imza attı.

Alınan bu sonuçla takım, ligdeki çıkışını sürdürdü ve üst sıralar için iddiasını korudu.

Yozgat’ta Yüzler Güldü

Yozgat’ın bir diğer temsilcisi Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü ise kendi sahasında ağırladığı Adana Şehit Mehmet Oruç Spor Lisesi karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Yozgat ekibi, sahadan 33-23 galip ayrıldı ve haftayı puanla kapattı.

Bu sonuçla Yozgat, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.

“Yıllar Sonra Sahalara Döndük, Desteğe İhtiyacımız Var”

Maç sonunda açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Teknik Direktörü Uğur Şahin, “Yıllar sonra sahalara döndük, desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Şahin, açıklamasında şunları söyledi: “Vallahi şu anda mutluyum. Yıllar sonra sahalara döndük. Biliyorsunuz Yozgat için ondan sonra iki tane birincilik takımı var. Bu birincilik takımda karşı taraf arkadaşlarımız ekonomik imkanlarla daha iyi konumdalar. Biz de lise çocuklarla hep birlikte birine ne yapabiliriz diye bir ondan sonra gayret içerisinde girdik. Bu gayret içerisinde takımı Abdullah Ceylan öğretmen arkadaşımızla birlikte derledik, topladık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım ondan sonra buradaki çocuklarla birlikte iyi şeyler yaparız. Bunları hayata kazandırmak için elimizden ne geliyorsa onu gerçeği paylaşıyoruz.”

Şahin, Yozgatlılardan destek çağrısı yaparak, “Sadece tek bir ricam var. Bizim ekonomik açıdan manevi açıdan her türlü desteğe ihtiyacımız var. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Dışarıdan bir tane transferimiz yok. İki tane üniversitede okuyan çocuklarımız var. Diğer yanı hep lise çocukları. Tüm Yozgat'tan desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta Hentbola İlgi Artıyor

Yozgat temsilcilerinin peş peşe aldığı galibiyetler kentte hentbola olan ilgiyi artırırken, spor camiası başarıların sezon boyunca sürmesini temenni etti.

Kulüp yöneticileri, oyunculara destek veren Yozgat halkına teşekkür ederek, hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğunu ifade etti.