TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, gece boyunca doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşün, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirtti.

“Yozgat Çamlığı’nın serin çam kokusu, yıldızların altında yankılanan ayak seslerimiz ve gecenin büyüleyici sessizliğiyle doğayla yeniden bağ kurduk” diyen Karaduman, etkinliğin amacının doğa bilinci oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılığı artırmak olduğunu vurguladı.

Karaduman, “Her adımda, doğayı korumanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Katılan tüm doğaseverlere gönülden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Karaduman, benzeri doğa temelli etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik boyunca katılımcılar, çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve doğal alanların korunması üzerine bilgilendirmelerle desteklenen yürüyüşte birlikte nefes almanın ve sessizliğin tadını çıkardı.