Yozgat'ın tarihî ve kültürel zenginliklerinden biri olan Tavium Antik Kenti, ziyaretçilerin ve tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Anadolu'nun önemli antik yapılarından biri olan Tavium'un adının kökeni, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Tavium Antik Kenti'nin adının kökeni ve tarihi hakkında bilinmesi gerekenler.

Yozgat'ta bulunan Tavium Antik Kenti, Galatya bölgesinde Trocmi kabilesinin en büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor. M.Ö. 3. yüzyılda Tuna Nehri vadisinden Galatya'ya göç eden Kelt kabilelerinden biri olan Trocmiler tarafından kurulan Tavium, stratejik konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Hititler, Kimmerler, Persler, Keltler, Yunanlar, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma döneminde, Tavium önemli bir yol kavşağı ve kervan yollarında dinlenme noktası olarak işlev görmüştür.

Antik kaynaklarda Tavium'un adı Tavia veya Tavium olarak geçmektedir. Bu ismin, Galatlar veya bölgedeki diğer yerel halklar tarafından verilmiş olabileceği düşünülmektedir. Ancak, adın tam anlamı ve seçilme nedeni konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Tavium Antik Kenti'nde, özellikle MS 1. yüzyılda madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bilinmektedir. Bu dönemde basılmış sikkelerde, Roma İmparatorları Marcus Aurelius ve Elagabalus'un tasvirleri yer almaktadır. Tavium'un çevresindeki dağlardan bakır, kalay, demir ve gümüş gibi madenlerin çıkarıldığı ve bu madenlerin işlenmesiyle para basımının yapıldığı kaydedilmiştir. Madencilik faaliyetleri, küçük zanaatkar gruplar tarafından yürütülmüştür.