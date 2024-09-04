Yozgat, 2.2 milyon metreküplük su depolama kapasitesine sahip Halıköy Barajı ile tarımda büyük bir ivme kazanıyor.

Kadışehri ilçesi sınırlarında yer alan bu dev proje, Türkiye'nin en önemli sulama yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

2016 yılında tamamlanarak hizmete giren baraj, temelden 45,50 metre yüksekliği ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez bir destekçisi haline geldi.

Baraj, son 8 yıl içinde yaklaşık 5 bin 180 dekarlık tarım arazisini sulayarak çiftçilere güvenilir bir su kaynağı sağladı. Bu süreçte Yozgat'taki tarımsal verimlilikte gözle görülür bir artış yaşandı.

Yozgat Valiliği, Halıköy Barajı'nın bölge ekonomisi ve tarım üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimde önemli bir artış ve verimlilik sağlandı. Çiftçiler, barajın sunduğu güvenilir su kaynağı sayesinde ürünlerini daha etkin bir şekilde yetiştiriyor ve sulama konusunda endişe duymuyorlar. Ayrıca, barajın sulama altyapısıyla birlikte çevreye olumlu etkileri de belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla su tüketimi azalırken, tarımsal üretimde artış sağlanması bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Halıköy Barajı'nın 8 yıllık geçmişi, bölge ekonomisinin canlanması ve çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesi açısından oldukça önemli. Tarımsal üretimdeki artış, yerel ekonomiyi güçlendirirken, çevresel sürdürülebilirlik ve tarımsal kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Halıköy Barajı, sağladığı su kaynağı ile Yozgat'ta tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynayan baraj, Yozgat çiftçilerinin ve yerel ekonominin geleceğine umut veriyor.