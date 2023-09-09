Yozgat’ın toprakları, zengin tarım potansiyeli ve iklimi sayesinde Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yozgat, tarım ürünleri açısından geniş bir yelpazeye sahip olup, en çok tahıl üretimi ile bilinirken, meyve ve sebzelerin yetiştirildiği verimli alanlar da gözlemleniyor. Yozgat’ta tarım ürünlerinin neler olduğunu ve en çok ne yetiştiğini meraklıları için derledik. İşte detaylar:

Yozgat, Türkiye'nin buğday, arpa ve çavdar üretiminde önemli bir rol oynar. Yozgat buğday, arpa ve çavdarın en çok yetiştiği bölgelerden birisidir ve Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olarak kabul edilir. Buğday, arpa ve çavdar, Yozgat'ın tarımının temel taşlarını oluşturur.

YOZGAT TARIM ÜRÜNLERİ NELER?

Yozgat, fasulye ve mercimek gibi baklagil üretiminde de oldukça başarılı olduğu biliniyor. Yozgat, şekerpancarı yetiştiriciliği konusunda da önemli bir konumda bulunur ve şekerpancarı üretiminde ülkenin önemli merkezlerinden biridir. Yozgat, patates ve soğan üretimi ile de dikkat çeker. Elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali gibi meyve türleri ile sebzeler, Yozgat'ın tarım ürünlerini çeşitlendiren diğer önemli ürünler olduğu biliniyor.

Yozgat'ın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır ve tarım sektörü ilin temel gelir kaynağını oluşturur. İldeki verimli araziler ve iklim koşulları, tarımın gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Yarı kurak iklim nedeniyle kuru tarım yaygın olsa da, sulama alanlarında da önemli ürünler yetiştiriliyor.

Yozgat, tarım zenginlikleri ve üretim çeşitliliği ile ülkenin tarım sektörüne önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. (Melike Aslı Arslan)